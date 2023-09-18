Вторник, 19 сентября, 2023
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Рязанцам рекомендовали ездить через центр города по улице Вокзальной

7info
Фото: сайт администрации

Жителям Рязани рекомендовали ездить по центру города по улице Вокзальной мимо вокзала Рязань-1, а не через Первомайский проспект. Об этом 18 сентября заявил на встрече с журналистами и. о. начальника управления благоустройства администрации города Дмитрий Наумов.

Встреча прошла в городском центре по организации дорожного движения. На ней, в числе прочего, обсуждался вопрос загруженности Первомайского проспекта и Московского шоссе. Движение для автомобилистов по одной из главных магистралей города стало сложнее после появления выделенных полос для общественного транспорта.

По словам Наумова, водители едут по привычному маршруту, но оптимальным будет движение по улице Вокзальной.

Появление выделенных полос позволило ускорить движение общественного транспорта, стабилизировать работу по расписанию.

В качестве примера приведены два маршрута автобусов, двигающихся из микрорайона Недостоево по Северной окружной дороге и Московскому шоссе. В первом случае до «Дома художника» транспорт доезжает за 30 минут, во втором — на 10 минут позже. При этом число остановок на Северной окружной, протяжённость маршрута значительно меньше.

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