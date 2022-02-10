Рязанцам разъяснили ситуацию с отменённым маршрутом №82

Жителям Рязани рассказали, почему отменили автобусный маршрута № 82 «Недостоево — Октябрьский городок». Сюжет по этой теме вышел на телеканале «Город».

Как отметил начальник управления транспорта Рязани Вениамин Синяков, В 2017 году перевозчику выдали свидетельство на 5 лет. Согласно реестру, на маршруте должно было быть 34 автобуса, однако на линию выпускалось только 10-15. Кроме того, к концу 2019 года (а затем к 2021) предусматривался переход на автобусы среднего класса, однако это обещание не было выполнено.

Специалисты, отвечающие за моделирование пассажиропотока отметили, что маршрут №82 на 75% дублирует маршрут №30, троллейбус №16, также №№32, 62, поэтому его отмену сочти целесообразным.

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Отмечается, что в целях восполнения провозных возможностей городского транспорта с 12 января возобновлены пассажирские перевозки по маршруту № 55. Сейчас там работает 10 автобусов малого класса. Количество техники также увеличили на маршрутах №№30, 21.