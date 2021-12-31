Рязанцам расскажут о популярных в прошлом куклах и игрушках

Салон «Аромат времени» подготовил для рязанцев и гостей города новую экскурсионную программу – «Беседы игрушечной Маркизы». Во вторник, 28 декабря, её представила создатель музея Ксения Паначева.

Новая программа отсылает нас к особенностям женского досуга дореволюционной России. У многих взрослых женщин среди их личных вещей можно было найти куклы. В них прятали иголки, с их помощью флиртовали и даже гадали.

Особой популярностью пользовались игры. В основе многих из них лежали оптические иллюзии. Гости салона «Аромат времени» узнают и о предтече калейдоскопа, и о первом мультфильме, и даже о протототипе очков виртуальной реальности.

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Не просто послушать истории о представленных экспонатах, но ещё и увидеть их, пощупать и даже опробовать в действии смогут гости салона. А интересный экскурс в прошлое увлекательных предметов проведёт Ксения Паначёва.

Кстати, в подготовке реквизита принимала участие художник-кукольник Елена Бабкина. Куклы в её исполнении сочетают в себе современные материалы и артефакты из прошлого.

В предстоящие новогодние праздники подарите своим родным и близким знакомство с играми и куклами из женского будуара прошлого.

Узнать о проведении программы можно на сайте yavampokaju.ru и по телефону +79209805848

