Рязанцам рассказали, сколько денег можно получить при заключении контракта с Минобороны

Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал постановление о внесении изменений в документ, устанавливающий единовременную денежную выплату военнослужащим-контрактникам Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии России. Об этом напоминает телеграм-канал администрации Рязани.

Глава региона Павел Малков отметил в своем комментарии: «Сегодня поддержка защитников Родины – это не просто слова. В Рязанской области действует целый комплекс мер помощи нашим бойцам и их семьям. Постоянно совершенствуем эту систему. Поэтому принял решение об увеличении единовременной денежной выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ. Раньше региональная выплата составляла 400 тыс. рублей, теперь – 1 миллион рублей. С учетом федеральной выплаты общая сумма при заключении контракта составит 1 400 тыс. рублей».