Рязанцам рассказали, при каких изменениях родинок нужно срочно бежать к врачу

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере подвели итоги акции, посвященной Дню диагностики меланомы в России. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Во время акции к врачам диспансера обратилось 62 человека. 10 пациентов с доброкачественным новообразованием, два человека направлены к врачу онкологу.
У всех обратившихся не обнаружена меланома.
Специалисты диспансера напоминают, что невус (родинки) необходимо обследовать регулярно. Поводом для неотложного обращения являются следующие симптомы.
- Родинка поменяла цвет или поверхность.
- Обнаружили кровотечение из родинки (даже незначительное).
- Волосы на родинке начали выпадать.
- Родинка начала быстро и несимметрично увеличиваться, на коже появилось новообразование непривычного вида.
- Родинка часто травмируется или вы обнаружили на коже длительно незаживающие раны.
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