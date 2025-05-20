Вторник, 20 мая, 2025
13.3 C
Рязань
Фото: vk.com/minzdravro
Фото: vk.com/minzdravro
МедицинаГлавные новости

Рязанцам рассказали, при каких изменениях родинок нужно срочно бежать к врачу

Алексей Самохин

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере подвели итоги акции, посвященной Дню диагностики меланомы в России. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Во время акции к врачам диспансера обратилось 62 человека. 10 пациентов с доброкачественным новообразованием, два человека направлены к врачу онкологу.

У всех обратившихся не обнаружена меланома.

Специалисты диспансера напоминают, что невус (родинки) необходимо обследовать регулярно. Поводом для неотложного обращения являются следующие симптомы.

  1. Родинка поменяла цвет или поверхность.
  2. Обнаружили кровотечение из родинки (даже незначительное).
  3. Волосы на родинке начали выпадать.
  4. Родинка начала быстро и несимметрично увеличиваться, на коже появилось новообразование непривычного вида.
  5. Родинка часто травмируется или вы обнаружили на коже длительно незаживающие раны.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Самые читаемые материалы

Новости России

«112»: комика Нурлана Сабурова задержали и могут выдворить в Казахстан

Популярного стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево за нарушение...
Новости России

«МК»: убийца юриста в Москве спрятал его половой орган в холодильник

Задержанный по подозрению в убийстве юриста в Москве спрятал...
Новости России

SHOT: юная подражательница битцевского маньяка призналась в серии убийств

Подражательница битцевского маньяка Александра Пичушкина из Бердянска, которой всего...
Новости России

Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины

В эфире украинского телемарафона Владимира Путина назвали президентом Украины,...
Происшествия

Под Рязанью произошло смертельное ДТП: погибла женщина, есть пострадавшие

Жертвой аварии стала пассажирка автомобиля, которым управлял житель Касимова.

Последние новости

Общество

Стартовало онлайн голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ — 2025»

Мероприятие уже не первый год собирает самых неотразимых и обаятельных девушек вуза, готовых продемонстрировать всё, на что они способны!
Новости России

На Кубани ГАИ устроила погоню за 9-летним водителем, угнавшим машину у родителей

Материалы по делу направили в комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении маленького водителя и его родителей будут приняты меры в соответствии с российскими законами.
Общество

Названы лучшие вакансии Рязани с зарплатой более 100 тысяч рублей

В Рязани ищут главного конструктора с зарплатой от 200 тысяч рублей.
Транспорт и дороги

Рязанцы обеспокоены появлением на дорогах подростков на мотоциклах

Сразу два поста на эту тему появились в группе «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.
Происшествия

В центре Рязани потерялась бабушка

Потерявшуюся пожилую женщину обнаружили на улице Маяковского в центре Рязани. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано в Рязани».
Общество

Экономист Суетин предупредил о резком подорожании чая в России

Эксперт отметил, что при заметном росте цен часть потребителей останется верна привычной марке, остальные начнут переходить на продукцию других производителей.
Армия и СВО

Получивший тяжёлое ранение боец СВО сыграл свадьбу в Рязани

Свадьба Петра Рябова и его супруги Юлии прошла в «Рыбацкой деревне» под Рязанью. На фотографиях видно, что у жениха протез руки.
Спорт

Забег в честь Международного дня защиты детей пройдёт в Рязани

К участию в физкультурно-оздоровительном мероприятии приглашаются все желающие, имеющие справку об отсутствии медицинских противопоказаний.

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.