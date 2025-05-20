Рязанцам рассказали, при каких изменениях родинок нужно срочно бежать к врачу

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере подвели итоги акции, посвященной Дню диагностики меланомы в России. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Во время акции к врачам диспансера обратилось 62 человека. 10 пациентов с доброкачественным новообразованием, два человека направлены к врачу онкологу.

У всех обратившихся не обнаружена меланома.

Специалисты диспансера напоминают, что невус (родинки) необходимо обследовать регулярно. Поводом для неотложного обращения являются следующие симптомы.

Родинка поменяла цвет или поверхность. Обнаружили кровотечение из родинки (даже незначительное). Волосы на родинке начали выпадать. Родинка начала быстро и несимметрично увеличиваться, на коже появилось новообразование непривычного вида. Родинка часто травмируется или вы обнаружили на коже длительно незаживающие раны.