Рязанцам рассказали об особенностях путешествий в Калининград

7info вместе с туристическим агентством МК-Тревел продолжает рассказывать читателям о самых интересных туристических направлениях нашей страны. С каждым годом отечественные путешествия становятся все популярнее, а вместе с ними растет и экскурсионный потенциал городов.

Калининград расположился между Польшей и Литвой, что делает его уникальным уголком России. В данном городе сочетается европейская архитектура, балтийская природа и богатая история. Регион привлекает туристов необычными видами вместе с удивительными достопримечательностями.

Почему стоит посетить Калининград?

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Европейский колорит и никаких виз — старинная немецкая архитектура, уютные улочки и атмосфера «пряничных» городков.

Природа и пляжи — Куршская коса с знаменитыми дюнами, «Танцующий лес», а также пляжи, отмеченные «Голубым флагом» с высоким стандартом качества (Янтарный, Зеленоградск).

Богатая история — от рыцарских замков до наследия Канта, включая кафедральный собор с крупнейшим в России органом.

Изысканная кухня — балтийская корюшка, копчёный угорь, оленина с ягодным соусом и калининградский марципан.

Необычные сувениры — янтарь, добыча которого пополняет 90% мировых запасов, фигурки «хомлинов» и светлогорские «светлоёжики».

Как спланировать путешествие, угадать сезон для вашего идеального отдыха, где остановиться, чтобы максимально прочувствовать атмосферу местного колорита, и что посмотреть в первую очередь? Стоит ли выбрать проверенные экскурсии или можно довериться собственному чутью, для составления индивидуального маршрута? На все эти и многие другие вопросы подробно ответит Ольга из турагентства МК-Тревел.