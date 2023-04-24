Рязанцам рассказали об особенностях использования садовых земельных участков

Роскадастр по Рязанской области рассказал об особенностях использования садовых земельных участков.

Нередко у собственников земельных участков садоводческих товариществ, расположенных в границах населенных пунктов, возникает вопрос, можно ли построить на таком земельном участке жилой дом и как изменить разрешенное использование такого земельного участка на «Индивидуальное жилищное строительство».

Садовый земельный участок — земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

Таким образом, законодательство не препятствует строительству на таких земельных участках жилых домов.

При этом виды разрешенного использования садовых земельных участков, такие как «для садоводства», «для ведения садоводства», «садовый земельный участок», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства», «для дачного строительства» и т.п., которые могут содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), считаются равнозначными.

Особенности регулирования земельных отношений и отношений в области градостроительной деятельности применительно к использованию земельных участков для ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд установлены Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Закон).

Так, Законом установлен запрет на изменение вида разрешенного использования садовых или огородных земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому объединению граждан.

Однако из правила есть исключение. К таковому относится случай, когда некоммерческое объединение ликвидировано или исключено из единого государственного реестра юридических лиц как недействующее.

Одновременно Законом допускается, что, если некоммерческая организация создана гражданами до дня вступления в силу Закона (01.01.2019), то члены некоммерческой организации вправе внести изменения в свой устав с целью создания товарищества собственников жилья.

Для этого:

— земельные участки, должны располагаться в границах населенного пункта;

— на всех земельных участках должны размещаться жилые дома.

Для изменения вида разрешенного использования садовых земельных участков на вид «Индивидуальное жилищное строительство» в ЕГРН в случаях, разрешенных Законом, заинтересованному лицу необходимо представить соответствующее заявление о внесении изменений в кадастр недвижимости в орган регистрации прав.

Подать такое обращение возможно в любом офисе МФЦ, через портал государственных услуг Росреестра либо обратившись в Роскадастр по Рязанской области за услугой выездного приема документов.