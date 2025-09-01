Рязанская ОКБ на примере пациента Ф. рассказала о шести симптомах инсульта. Эти знания могут спасти жизнь вам и вашим близким.

Внезапная слабость в правой ноге, усиливающаяся к вечеру, и сильная головная боль не сразу насторожили 62-летнего пациента. Зато его жена быстро заметила, что супругу стало трудно двигать рукой, и сразу поняла: это может быть инсульт. Она не стала терять ни минуты и вызвала скорую помощь.

Мужчину оперативно доставили в ОКБ, где врачи подтвердили диагноз — ишемический инсульт. Рязанцу была проведена экстренная операция, восстановившая кровоток в пораженной части мозга. Благодаря своевременному вмешательству пациент полностью восстановился и вернулся к привычной жизни без каких-либо ограничений.

История пациента Ф. — яркий пример того, как важно не упустить так называемый «золотой час», который, по словам врачей, составляет 3–4 часа с момента появления первых симптомов. Если не обратиться за помощью в этот промежуток, шансы на полное выздоровление резко снижаются, а риск тяжелых осложнений и смерти возрастает.

Как распознать инсульт: 6 главных симптомов

Чтобы не упустить драгоценное время, важно знать основные признаки инсульта:

Внезапная слабость в конечностях, одной половине тела или на лице.

Нарушение координации движений.

Проблемы с речью: она может стать неразборчивой, человек с трудом подбирает слова.

Перекос лица, асимметричная улыбка или невозможность поднять бровь.

Головокружение и проблемы со зрением (двоение в глазах, потемнение).

Сильная головная боль, которая возникает без видимой причины.

Запомните: своевременное обращение к врачам — это ключ к успешному лечению и предотвращению необратимых последствий инсульта.