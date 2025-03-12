Рязанцам рассказали о работе приложения «Госуслуги Дом»

Государственная жилищная инспекция Рязанской области информирует о работе по развитию мобильного приложения «Госуслуги Дом» для обеспечения безопасности и повышения качества получаемых жилищно-коммунальных услуг.

Мобильное приложение «Госуслуги Дом» внедряется Минстроем России совместно с Минцифры России. Оно работает на базе ГИС ЖКХ – информационной системы, объединяющей всю достоверную информацию о ЖКХ непосредственно от поставщиков. В Минстрое России подчеркивают, что цифровизация сферы жилищно-коммунального хозяйства способствует повышению прозрачности всей отрасли ЖКХ и безопасности граждан при совершении платежей.

«Мы активно внедряем приложение «Госуслуги Дом», чтобы каждый житель страны имел доступ к решению всех вопросов ЖКХ прямо в своем смартфоне без необходимости искать сторонние решения. Также благодаря приложению повышается ЖКХ-грамотность жителей, что помогает защититься от мошеннических действий», – сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

С целью защиты от мошеннических действий в сфере ЖКХ специалисты рекомендуют проверять информацию в достоверных источниках – на портале ГИС ЖКХ или в приложении «Госуслуги Дом». В приложении также можно использовать официальный чат дома, где общаются только собственники квартир. Посторонние лица не могут получить доступ к такому чату. На портале ГИС ЖКХ содержатся данные о деятельности управляющей или ресурсоснабжающей организации. Таким образом, можно перепроверить информацию, если неизвестные лица под видом сотрудников ЖКХ пытаются попасть в квартиру, предлагают скачать неизвестный файл или перейти по ссылке.

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Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически.