Рязанцам рассказали о происхождении названия села Балушевы Починки

Официальная страница Рязанской области ВКонтакте опубликовала пост, в котором объясняется появление интересного названия села Балушевы Починки в Касимовском округе.

Существует две версии происхождения названия. По одной, село названо в честь помещика Балашова.

Вторая версия более интересная. Название состоит из двух частей: «Булышев» указывает на первого поселенца с прозвищем Булыш. «Починок» — это народный географический термин, обозначающий новое поселение на месте сведённого леса.

В результате перестановки звуков и преобразований по типовым топонимическим моделям наименование трансформировалось в Балушево-Починки, а затем стало Балушевы Починки.