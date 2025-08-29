Рязанцам рассказали о погоде в последние выходные лета

Рязанцев ждут тёплые и сухие выходные. По прогнозам синоптиков, 30 и 31 августа в Рязанской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Погода на 30 августа

Температура воздуха: Ночью ожидается +11…+16°С, в Рязани +13…+15°С. Днём воздух прогреется до +24…+29°С, в Рязани +26…+28°С.

Ветер: южный, 6–11 м/с.

Погода на 31 августа

Температура воздуха: Ночью столбики термометров покажут +11…+16°С, в Рязани +12…+14°С. Днём потеплеет до +24…+29°С, в Рязани +27…+29°С.

Ветер: южный, 6–11 м/с.