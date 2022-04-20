Рязанцам рассказали о мероприятиях на майские праздники 

На заседании социального комитета Рязгордумы начальник управления культуры мэрии Ольга Голева рассказала о проведении мероприятий на 1 мая и День Победы.

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Голева отметила, что в регионе ещё действуют коронавирусные ограничения, поэтому празднование Первомая планируют провести на базе городских учреждений культуры.

9 мая в Рязани должны пройти массовые мероприятия в Кремлёвском сквере и ЦПКиО. На этих участках организуют «фронтовые поляны».

9 мая на площади Победы также состоится концерт с фейерверком.