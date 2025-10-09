Строительство нового моста через Оку продолжается под Рязанью

Под Рязанью продолжается строительство нового моста через Оку. О ходе работ сообщила группа «Дороги Рязанской области» во «ВКонтакте».

Одной из приоритетных задач на текущем этапе является погружение свай, необходимых для создания надёжного фундамента будущего моста.

На сегодняшний день специалисты погрузили 671 сваю и возвели 28 буронабивных столбов.

Основные работы ведутся на правом берегу Оки, в районе села Дядьково. Здесь выполнена большая часть свайных работ и продолжается строительство основной дороги.

На левом берегу реки, рядом с селом Дубровичи, идёт сооружение путепровода, основание которого уже готово.

Одновременно специалисты продолжают устройство временных дорог и укладку плит на обоих берегах.