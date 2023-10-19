Рязанцам рассказали о доступных местах в детских садах

В Рязани доступность детских садов для детей с 3-х лет на протяжении нескольких лет составляет 100%, для детей 2 лет на 13 октября 2023 года — 99,9%, с 1 года до 3 лет — 99,7%. Об этом сообщает сайт мэрии.

Всего в Рязани насчитывается 98 муниципальных детских садов, в школах № 29, 30, 32 открыты дошкольные группы.

В Рязани за 5 лет построены 2 детских сада на 510 мест — № 37, № 38. В этом году ввели в строй детсад № 39 на 224 места в Семчино, в декабре откроют детсад в Кальном.

За счёт возведения пристроек открываются новые группы в действующих учреждениях дошкольного образования.

Заседание комиссии, на котором распределят воспитанников по детским садам, пройдёт 1 ноября. Заявки принимают до 27 октября.

Информацию о наличии свободных мест можно найти на официальном сайте управления образования.