Рязанцам рассказали, могут ли высадить ребенка из транспорта, если он не смог оплатить проезд. Сообщение публикует минтранс области.

Если ребенок в возрасте до 16 лет едет один и по какой-либо причине не смог оплатить проезд, высадить его не имеют права. За это предусмотрен штраф, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.

Если вы столкнулись сами или стали свидетелем нарушения, сообщите об этом в Ространснадзор.

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За принудительную высадку предусмотрен штраф: