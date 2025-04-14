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Общество

Рязанцам рассказали, могут ли высадить ребенка из транспорта, если он не смог оплатить проезд

Анастасия Мериакри

Рязанцам рассказали, могут ли высадить ребенка из транспорта, если он не смог оплатить проезд. Сообщение публикует минтранс области.

Если ребенок в возрасте до 16 лет едет один и по какой-либо причине не смог оплатить проезд, высадить его не имеют права. За это предусмотрен штраф, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.

Если вы столкнулись сами или стали свидетелем нарушения, сообщите об этом в Ространснадзор.

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За принудительную высадку предусмотрен штраф:

  • 5000 рублей для водителя,
  • от 20 до 30 тысяч для должностных лиц.
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