Рязанцам рассказали, могут ли высадить ребенка из транспорта, если он не смог оплатить проезд. Сообщение публикует минтранс области.
Если ребенок в возрасте до 16 лет едет один и по какой-либо причине не смог оплатить проезд, высадить его не имеют права. За это предусмотрен штраф, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.
Если вы столкнулись сами или стали свидетелем нарушения, сообщите об этом в Ространснадзор.
За принудительную высадку предусмотрен штраф:
- 5000 рублей для водителя,
- от 20 до 30 тысяч для должностных лиц.