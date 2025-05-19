Рязанцам рассказали, кому из школьников положен бесплатный проезд

Для детей из многодетных семей в Рязанской области действуют меры поддержки, касающихся проезда детей школьного возраста в общественном транспорте.

Бесплатный проезд школьников из многодетных семей в общественном транспорте установлен в Рязанской области с 1 мая 2024 года. Для оформления бесплатного проезда необходимо подать заявление через МФЦ или «Госуслуги» и оформить «Единую цифровую карту жителя Рязанской области». Данные о льготе заносятся в нее автоматически оператором цифрового сервиса.

Право на бесплатный проезд в общественном транспорте будет действовать до окончания ребенком 9 класса. Для учащихся 10 и 11 классов его надо будет продлить в МФЦ.

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