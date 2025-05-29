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Рязанцам рассказали, каких врачей не нужно проходить перед зачислением в детский сад

Анастасия Мериакри
Image by Freepik
Общество

Рязанцам рассказали, каких врачей не нужно проходить перед зачислением в детский сад

Анастасия Мериакри

Рязанцам рассказали, каких врачей не нужно проходить перед зачислением в детский сад. Есть родители, которые думают, что перед зачислением в детский сад нужно обязательно посетить узких специалистов: окулиста, невролога, хирурга, ЛОРа и т. д. Этот миф развеял врач-педиатр высшей категории Городской детской поликлиники № 6 Кристина Кузнецова.

Ваш алгоритм действий, если ребенок поступает в сад осенью:

  1. Вспомните: проходил ли ребенок плановый профосмотр в этом календарном году? В частности, если Вы собираетесь в «ясли» и ребенку в этом году исполнилось 2 года (или исполнится в этом календарном году) – этот осмотр и есть основной для поступления в сад.
  2. Обратитесь к своему педиатру по месту жительства (прикрепления). Именно к нему, а не к заведующей сада или в регистратуру поликлиники с вопросом «кого пройти?».
  3. Попросите справку для детского сада (форма 086/у или ее аналог по региону). Главная мысль: педиатр НЕ НАПРАВИТ вас по всем кабинетам заново. Он ВОЗЬМЕТ ДАННЫЕ ИЗ ТОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА (диспансеризации), КОТОРЫЙ ВЫ УЖЕ ПРОШЛИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ! – что особенно актуально для детей 3-х лет.
  4. Анализы: чаще всего для сада требуются актуальные (обычно срок действия 1 год) общие анализы крови и мочи. Если вы их сдавали в год поступления в сад или в рамках профосмотра или по другому поводу – их результаты тоже пойдут в справку. Если нет – педиатр выпишет направление только на них.

Почему не надо бежать по врачам и платить в частных клиниках?

  • Это не требуется законом: основанием для допуска в сад служит именно справка от педиатра, составленная на основе данных последней диспансеризации.
  • Экономия времени и нервов: избегайте летней толчеи в поликлиниках и ненужных трат в платных центрах на осмотры, которые уже были пройдены или можно пройти бесплатно по полису ОМС.
  • Дублирование не нужно: если ребенок здоров и прошел осмотр по 514н в этом году, повторные визиты к тем же специалистам через несколько месяцев не имеют медицинского смысла.

В саду ребенку проведут: антропометрию (рост, вес), осмотрит педиатр/медсестра. В саду придут необходимые врачи: офтальмолог, невролог, детский хирург (или ортопед), детский стоматолог, оториноларинголог, психиатр детский, акушер-гинеколог (девочки)/детский уролог-андролог (мальчики) – но строго в те сроки, которые положены по возрасту (например, в 3 года, затем в 6 лет и т. д.). Эти осмотры будут организованы непосредственно в детском саду или в прикрепленной поликлинике в течение учебного года, согласно графику. Вам не нужно организовывать их самостоятельно перед 1 сентября.

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