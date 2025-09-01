Понедельник, 1 сентября, 2025
Рязанцам рассказали, как сэкономить на бензине

Алексей Самохин
Изображение от Freepik

Хотите тратить меньше на бензин? Автоэксперт Андрей Ломанов поделился несколькими простыми, но эффективными советами, которые помогут сократить расход топлива без лишних трат. Советы подойдут любому водителю, в том числе и жителям Рязани. 

Меньше резких движений

Главный принцип экономии — это умеренный стиль вождения. Резкие разгоны и внезапные торможения заставляют двигатель «съедать» больше топлива. Старайтесь плавно набирать скорость и заранее притормаживать. Эксперт рекомендует держаться оптимальной скорости. Она может отличаться для каждой машины, но в среднем составляет около 70–80 км/ч.

Внимание к деталям

Две простые привычки помогут существенно снизить потребление бензина. Первая — всегда следите за давлением в шинах. Недостаточно накачанные колеса увеличивают сопротивление качению, что напрямую влияет на расход. Вторая — не возите лишнего. Если вы не пользуетесь багажником на крыше, лучше его снять. Он серьезно ухудшает аэродинамику, заставляя автомобиль тратить больше энергии на преодоление сопротивления воздуха. По той же причине стоит по возможности ездить с закрытыми окнами.

Пробки — враг экономии

Самый большой расход топлива происходит, когда машина стоит в пробке. Поэтому перед поездкой стоит потратить немного времени на изучение маршрута. По словам Ломанова, можно даже попробовать подгадать время так, чтобы попасть в «зеленый коридор» светофоров.

Высокооктановое топливо: работает, но не для экономии

Многие водители думают, что высокооктановый бензин помогает сэкономить. Эксперт развеивает этот миф. Да, машина может ехать «веселее», а расход может незначительно снизиться, но высокая цена такого топлива полностью нивелирует всю экономию. Попытка «выиграть» на бензине обернется лишь переплатой на заправке.

