135 млн за 3 месяца: рязанцам рассказали, как распознать мошенников

Рязанцам рассказали, как распознать телефонных мошенников. К рязанцам и гостям региона обратился начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области подполковник полиции Алексей Трухачев.

«Остается актуальной проблема дистанционного мошенничества. Каждый день злоумышленники пытаются похитить денежные средства граждан. За 3 месяца текущего года на территории Рязанской области от действий аферистов пострадало 282 человека, у которых в общей сумме было похищено 135 млн рублей», — отметил Алексей Трухачев.

Мошенники сообщают по телефону, что они являются представителями «Почты России», оператора сотовой связи, энергосбытовой организации, поликлиники и других госорганизаций. Во всех этих случаях злоумышленники просят назвать код из поступившего СМС-сообщения. Узнав от человека, потерявшего бдительность, этот код, мошенники получают доступ в личный кабинет на портале Госуслуг.

В дальнейшем аферисты снова звонят гражданину и утверждают, что его личный кабинет на портале Госуслуг взломан, теперь его счета под угрозой, на него могут оформить кредит, а деньги пойдут на финансирование недружественного государства. Поэтому нужно взять все сбережения, а также оформить кредит и перевести эти деньги на «безопасный» счет.

Реклама

УМВД России по Рязанской области предупреждает: будьте бдительны! Не доверяйте незнакомцам, кем бы они ни представлялись! Ни под каким предлогом не сообщайте коды из СМС! Не совершайте никаких финансовых операций по указаниям звонящих! При малейшем сомнении кладите трубку!