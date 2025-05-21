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Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/side-view-diabetic-woman-checking-her-glucose-level_65609174.htm#fromView=search&page=1&position=4&uuid=a6e7cd6d-1b3f-4035-8f5d-dd85c6fdfd8f&query=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
Медицина

Рязанцам рассказали, как противостоять «тихой эпидемии»

Анастасия Мериакри

В Школе сахарного диабета Рязанского кардиодиспансера проходят занятия по профилактике заболеваний эндокринной системы. Самое распространенное из них – сахарный диабет. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Сахарный диабет называют «тихой эпидемией». Это связано с тем, что диабет, хотя и не является инфекционным, но затрагивает все больше людей по всему миру и может развиться в любом возрасте. Противостоять «тихой эпидемии» учат в Школе сахарного диабета Рязанского кардиодиспансера. К настоящему времени обучение прошло несколько тысяч человек.

«Информируем пациентов о сахарном диабете, распространении заболевания, о методах обследования, диагностики, лечения и контроля», – говорит руководитель школы, врач-эндокринолог первой категории Екатерина Беляева.

Бытует мнение о том, что Школа сахарного диабета нужна пожилым пациентам. Это заблуждение.

«Диабет не знает возрастных преград. Заболевание встречается у детей, подростков, у людей среднего возраста. Поэтому школа нужна всем», – отмечает Екатерина Беляева.

Одна из причин широкого распространения сахарного диабета – почти повсеместное отсутствие культуры питания. На занятиях школы многие впервые с удивлением узнают о том, как вреден фастфуд, что сладкая газировка несет серьезную опасность для организма, что богатая углеводами пища в сочетании с малоподвижным образом жизни – прямой путь к диабету.

Диабет – прогрессирующее заболевание. Оно несет множество негативных последствий – ранних, таких как кома, и поздних, таких как поражение сосудов и нервных окончаний нижних конечностей. Это приводит к серьезным осложнениям – диабетической стопе, слепоте, почечной недостаточности.

«В школе учат тому, как этого избежать. Пациенту нужно знать, как себя вести: организовывать режим дня, правильно распределять физическую нагрузку, формировать график питания и рацион. Нужно помнить, что диабет требует постоянного внимания и контроля», – подчеркивает Екатерина Беляева.

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