Рязанцам рассказали, как отличить работников коммунальных служб от мошенников

Телеграм-канал «ЖКХИНФО | 62» опубликовал пост, в котором расскал, как уберечься от мошенников и отличить настоящих сотрудников коммунальных служб от аферистов. Рекомендации дали специалисты Госжилинспекции Рязанской области.

Самый верный способ обезопасить себя — позвонить в свои управляющие компании для уточнения организации, выполняющей работы, или в специализированные газовые организации и уточнить информацию у диспетчера.

Информация о всех проводимых проверках имеется заранее, если ее нет в управляющей компании — вероятность того, что к вам постучались мошенники чрезвычайно высока!

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Прежде чем допустить сотрудника в квартиру, обратите внимание на следующие детали:

по Вашей просьбе он должен предъявить удостоверение, где указаны ФИО, должность, стоит печать и подпись руководителя компании;

наличие спецодежды специалиста;

сотрудники специализированных и ресурсоснабжающих организаций не будут продавать оборудование и услуги.