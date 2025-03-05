Рязанцам рассказали, как отличить работников коммунальных служб от мошенников

Телеграм-канал «ЖКХИНФО | 62» опубликовал пост, в котором расскал, как уберечься от мошенников и отличить настоящих сотрудников коммунальных служб от аферистов. Рекомендации дали специалисты Госжилинспекции Рязанской области.
Самый верный способ обезопасить себя — позвонить в свои управляющие компании для уточнения организации, выполняющей работы, или в специализированные газовые организации и уточнить информацию у диспетчера.
Информация о всех проводимых проверках имеется заранее, если ее нет в управляющей компании — вероятность того, что к вам постучались мошенники чрезвычайно высока!
Прежде чем допустить сотрудника в квартиру, обратите внимание на следующие детали:
по Вашей просьбе он должен предъявить удостоверение, где указаны ФИО, должность, стоит печать и подпись руководителя компании;
наличие спецодежды специалиста;
сотрудники специализированных и ресурсоснабжающих организаций не будут продавать оборудование и услуги.