Рязанцам рассказали, как не стать жертвой мошенников при подключении к незнакомому Wi-Fi

Если интернет на смартфоне внезапно перестал работать — паниковать не стоит. Такие перебои бывают у всех операторов и часто связаны с требованиями безопасности. Чтобы оставаться онлайн, многие подключаются к бесплатному Wi-Fi в кафе или торговых центрах. Но при этом важно не «поймать» вирус и не передать личные данные мошенникам. Вот 5 правил, которые помогут жителям Рязани защититься.

1. Отключите автоматическое подключение к Wi-Fi.

Так вы будете контролировать, где подключаться, а где нет. Например, безопасно использовать сеть в кафе или ресторане, но не стоит — на остановке или возле уличного ларька, если неизвестно, кому она принадлежит.

2. Используйте двухфакторную аутентификацию.

Даже если злоумышленники узнают ваш пароль, без подтверждения через SMS или push-уведомление они не получат доступ. Это как поставить два замка: один сломали — второй всё равно защитит.

3. Установите антивирус.

Приложение поможет обнаружить подозрительную активность, заблокировать вредоносные ссылки и разорвать опасные соединения.

4. Следите за уведомлениями и включите антиспам.

Если начали приходить подозрительные уведомления о входе в аккаунт, срочно меняйте пароли. Почтовый антиспам поможет отфильтровать письма с вредоносными ссылками.

5. Не заходите в приложения с персональными данными через открытую сеть.

В зоне публичного Wi-Fi лучше не открывать Госуслуги, банковские приложения или маркетплейсы с привязанными картами. Если сеть не защищена, злоумышленники могут перехватить пароли и взломать аккаунт.

Где искать безопасный Wi-Fi?

Подключайтесь только к официальным сетям в почтовых отделениях, кафе, ресторанах, магазинах и торговых центрах. Перед подключением уточните у сотрудников точное название сети.

Полезно заранее скачать карты с точками бесплатного Wi-Fi, чтобы иметь доступ к ним даже без интернета.