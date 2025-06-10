Рязанцам рассказали, как мошенники используют человеческие слабости

Рязанцам рассказали, как телефонные мошенники используют человеческие слабости. Как не стать жертвой мошенников, рассказали в УМВД по Рязанской области.

Жители региона продолжают подвергаться атакам телефонных мошенников. Мошенники умело используют всю доступную информацию и современные технологии, разбираются в психологии.

Как аферисты используют человеческие слабости в своих корыстных целях и что нужно знать, чтобы не стать их очередной жертвой? Об этом рассказал начальник ОМВД России по Рязанскому району полковник полиции Алексей Федин.