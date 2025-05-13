Один из главных вопросов, с которым сталкиваются владельцы квартир и домов при сдаче недвижимости в аренду, — как легально получать доход и при этом удобно и просто уплачивать налоги. На него подробно ответила пресс-служба управления федеральной налоговой службы России по Рязанской области.
Одним из оптимальных решений может стать применение специального налогового режима — «Налог на профессиональный доход» (НПД). Этот режим подходит для физических лиц, которые получают доход от личной деятельности без найма сотрудников.
Ставки по НПД минимальны:
- 4% — при доходах от физических лиц;
- 6% — при доходах от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Преимущества режима НПД:
- простой процесс регистрации;
- отсутствие обязанности сдавать налоговую отчетность.
Как зарегистрироваться как самозанятый:
- через мобильное приложение «Мой налог»;
- на сайте ФНС России в «Личном кабинете для плательщиков НПД»;
- с помощью учётной записи портала Госуслуги;
- через электронные сервисы отдельных банков и уполномоченных организаций.
Важно: госслужащие также могут зарегистрироваться как самозанятые и легально сдавать жильё в аренду, получая дополнительный доход.
Подробная информация о режиме НПД, ответы на часто задаваемые вопросы и инструкция по использованию приложения «Мой налог» размещены на промостранице официального сайта ФНС России.
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