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ОбществоГлавные новости

Рязанцам рассказали, как легально сдавать жильё и просто платить налоги

Алексей Самохин

Один из главных вопросов, с которым сталкиваются владельцы квартир и домов при сдаче недвижимости в аренду, — как легально получать доход и при этом удобно и просто уплачивать налоги. На него подробно ответила пресс-служба управления федеральной налоговой службы России по Рязанской области.

Одним из оптимальных решений может стать применение специального налогового режима — «Налог на профессиональный доход» (НПД). Этот режим подходит для физических лиц, которые получают доход от личной деятельности без найма сотрудников.

Ставки по НПД минимальны:

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  • 4% — при доходах от физических лиц;
  • 6% — при доходах от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Преимущества режима НПД:

  • простой процесс регистрации;
  • отсутствие обязанности сдавать налоговую отчетность.

Как зарегистрироваться как самозанятый:

  • через мобильное приложение «Мой налог»;
  • на сайте ФНС России в «Личном кабинете для плательщиков НПД»;
  • с помощью учётной записи портала Госуслуги;
  • через электронные сервисы отдельных банков и уполномоченных организаций.

Важно: госслужащие также могут зарегистрироваться как самозанятые и легально сдавать жильё в аренду, получая дополнительный доход.

Подробная информация о режиме НПД, ответы на часто задаваемые вопросы и инструкция по использованию приложения «Мой налог» размещены на промостранице официального сайта ФНС России.

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