Рязанцам рассказали, как действовать при обнаружении обломков БПЛА

Каждый из нас может столкнуться с неожиданной находкой: беспилотным летательным аппаратом, его обломками или бесхозной сумкой. Важно знать, как правильно действовать в такой ситуации. Специалисты разработали ряд простых, но крайне важных рекомендаций по безопасности, о них рассказали в сюжете ТКР.

Задача вражеских беспилотников — нанести урон, дело противовоздушной обороны — этот урон предотвратить. БПЛА могут представлять потенциальную угрозу безопасности, поэтому при обнаружении беспилотника или его фрагментов:

запрещено подходить к месту посадки или падения БПЛА;

трогать, перемещать и всячески воздействовать на найденный объект — это может быть опасно для вашей жизни;

в непосредственной близости от БПЛА нельзя пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами и устройствами с GPS — это может привести к детонации;

действует строжайший запрет на публикацию фото и видео с беспилотниками и мест их обнаружения в интернете — это может сыграть на руку противнику;

если вы нашли БПЛА, нужно незамедлительно вызвать экстренные службы и отойти от места обнаружения обломков.

Отмечается, что корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сработать на любой звук, на движение или самоликвидироваться в любое время. Опасность могут представлять даже незначительные обломки, которые также могут быть обработаны токсичным ядом.

Один из таких вражеских беспилотников обнаружили в Рязанской области местные жители и сообщили об этом в полицию и Росгвардию. Найденный БПЛА опасности не представлял, по нему отработало ПВО, и детонация взрывного устройства произошла в воздухе. Остатки того, что когда-то было беспилотником, снял новостной портал «ТКР» под контролем правоохранительных органов. Подробнее смотрите в сюжете ТКР: