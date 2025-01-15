Рязанцам рассказали историю успеха верблюда Гордого

Верблюд по кличке Гордый из рязанской фермы в селе Агро-Пустынь снялся в фильме «Финист. Первый богатырь». Хозяйка фермы Юлия Романихина рассказала историю успеха новоиспеченной звезды. Ее публикует издательство «Пресса».

По словам Юлии, актеры были в восторге от Гордого, удивлялись его уму и послушанию. Главными партнерами верблюда по площадке стали Федор Добронравов, Кирилл Зайцев и Юлия Пересильд. Животное сыграло заколдованного верблюда Джамала, умеющего говорить. Персонажа озвучил Павел Прилучный.

В фильме есть сцены, где Гордый успешно плюется в противников. Но в жизни он ни разу ни в кого не плюнул.

«На кастинг мы отправили кучу фотографий. На них видно, что у верблюда рот будто бы в пене. Но это оттого, что верблюд лижет соль – ему обязательно нужны минералы. А потом он делает губами «прррррр», и слюна разлетается во все стороны. Но это не целенаправленные плевки, просто так природой устроено», – объясняет Юлия Романихина. Реклама

Гордый – среднеазиатский верблюд. Сейчас ему 9 лет. Он исполняет команды людей, запросто переносит перепады температур от -40 до +40 градусов.

Ранее стало известно, что на роль Гордого выбрали среди 21 кандидата.