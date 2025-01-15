Рязанцам рассказали историю успеха верблюда Гордого

Верблюд по кличке Гордый из рязанской фермы в селе Агро-Пустынь снялся в фильме «Финист. Первый богатырь». Хозяйка фермы Юлия Романихина рассказала историю успеха новоиспеченной звезды. Ее публикует издательство «Пресса».
По словам Юлии, актеры были в восторге от Гордого, удивлялись его уму и послушанию. Главными партнерами верблюда по площадке стали Федор Добронравов, Кирилл Зайцев и Юлия Пересильд. Животное сыграло заколдованного верблюда Джамала, умеющего говорить. Персонажа озвучил Павел Прилучный.
В фильме есть сцены, где Гордый успешно плюется в противников. Но в жизни он ни разу ни в кого не плюнул.
Гордый – среднеазиатский верблюд. Сейчас ему 9 лет. Он исполняет команды людей, запросто переносит перепады температур от -40 до +40 градусов.
Ранее стало известно, что на роль Гордого выбрали среди 21 кандидата.