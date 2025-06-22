Рязанцам рассказали, что взять с собой в лес на поиски грибов, чтобы не заблудиться. Памятку подготовил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Сезон «тихой охоты» в Рязанской области в самом разгаре, и многие уже отправились в лес за грибами. Поисково-спасательный отряд подготовил для грибников рекомендации, которые помогут спасти жизнь:
- Одевайтесь ярко — это поможет найти вас, если вы заблудитесь;
- Зарядите телефон перед выходом, возьмите компас;
- Возьмите с собой свисток, его звук распространяется гораздо дальше голоса;
- Не забудьте спички. Костёр даёт тепло, а дым — верный знак для спасателей;
- Приготовьте с собой запас воды, еды и лекарств.
Поисково-спасательный отряд регулярно выезжает на поиски потерявшихся грибников, и чаще всего проблемы возникают из-за невнимательности: нет заряда на телефоне, компас забыт дома, а маршрут не продуман. Заранее сообщите родным, куда идёте, и возьмите с собой воду, свисток и пауэрбанк.
Если вы или ваш близкий потерялись — не паникуйте и сразу звоните 112. Чем раньше начнутся поиски, тем быстрее волонтёры смогут помочь.
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