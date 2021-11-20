Рязанцам рассказали, что делать, если не приходит QR-код о пройденной вакцинации

Некоторые жители Рязани недовольны, что QR-код о пройденной вакцинации приходит в течение длительного времени, порой до 2-3 недель. Специалисты рассказали, что делать в этой ситуации, пишет сообщество “Рязанский Формат” во ВКонтакте.

По словам экспертов, QR-код должен появиться на портале Госуслуг через 1-2 дня после укола. Если этого не произошло, необходимо написать жалобу в центр поддержки Госуслуг, приложив фото или скан сертификата о вакцинации.

Причина задержки также может заключаться в неправильном заполнении персональных данных пациента. Например, медработник ошибся в имени. В таком случае нужно обратиться в медучреждение, где делалась прививка, и уточнить правильность отправленной информации.

Отмечается, что QR-код о прохождении вакцинации «Спутником Лайт» появляется только через 20 дней.