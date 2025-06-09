Рязанцам рассказали, чем занять детей в школьные каникулы

Традиционно в дни летних школьных каникул учреждения дополнительного образования и Дворец молодежи города Рязани организуют мероприятия для школьников. Программа активностей опубликована на сайте администрации Рязани.

Для школьников и их родителей подготовлены развлечения на каждый день. За время работы досуговых площадок ребята получают бесценный опыт общения в разновозрастном коллективе, укрепляют здоровье, выбирают занятие по душе на следующий учебный год и просто интересно проводят время.

Дети смогут принять участие в конкурсах рисунков, исторических и сюжетных викторинах, песенных флешмобах, спортивных состязаниях, интеллектуальных играх. Будут организованы творческие мастер-классы, юнармейские сборы, показательные полеты моделей самолетов.

Рязанцы смогут проверить свои знания в интеллектуальных играх, посетить виртуальные экскурсии, спектакли, кинофильмы, возложить цветы к памятникам героев, принять участие в шахматном турнире, познакомиться с профессиями, историей кинематографа и многим другим.

Подробнее с мероприятиями, местом и временем их проведения можно ознакомиться по ссылке.