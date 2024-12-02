Эксперты по трудовому праву раскрыли рязанцам официальный способ, который позволяет продлить новогодние каникулы на несколько дней. Инструкцию публикует сервис hh.ru.

Официальные новогодние выходные продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января. До 29 декабря рязанцы отработают шестидневку, при этом 28 декабря решили не делать сокращённым днём.

В январе 2025 года нас ждёт ультракороткая рабочая неделя: трудиться придётся всего два дня, 9-10 января:

— Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится целых 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратите вы всего два дня отпуска, — советуют эксперты.

Правда, такой вариант не совсем дальновиден с точки зрения отпускных выплат, так как в январе 2025 года всего 17 рабочих дней.