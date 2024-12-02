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Рязанцам раскрыли законный способ продлить новогодние выходные до 12 января

Дата публикации

Валерия Мединская
Изображение от Drazen Zigic на Freepik

Эксперты по трудовому праву раскрыли рязанцам официальный способ, который позволяет продлить новогодние каникулы на несколько дней. Инструкцию публикует сервис hh.ru.

Официальные новогодние выходные продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января. До 29 декабря рязанцы отработают шестидневку, при этом 28 декабря решили не делать сокращённым днём.

В январе 2025 года нас ждёт ультракороткая рабочая неделя: трудиться придётся всего два дня, 9-10 января:

— Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится целых 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратите вы всего два дня отпуска, — советуют эксперты.

Правда, такой вариант не совсем дальновиден с точки зрения отпускных выплат, так как в январе 2025 года всего 17 рабочих дней.

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