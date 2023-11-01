Среда, 1 ноября, 2023
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Рязанцам предложили списать пени за долги по электроснабжению

7info
Иллюстрация: vk.com/ooorgmek

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания (РГМЭК) объявила о проведении акции для бытовых потребителей «Пени, прощайте!».

С 1 ноября по 31 декабря 2023 года жители Рязани, задолжавшие за электричество, могут списать пени.

Для этого нужно передать в ООО «РГМЭК» актуальные показания счётчика электроэнергии, оплатить начисления и долги. Если у потребителя не будет задолженности, пени спишутся автоматически (за исключением начисленных по решению суда).

Подробную информацию об условиях и этапах акции можно узнать на сайте РГМЭК.РФ https://www.rgmek.ru/ и по телефону 70-20-70.

Информация об итогах акции будет размещена 17 января 2024 года на сайте РГМЭК.РФ, на странице компании ВКонтакте, на Telegram-канале и в Мобильном приложении.

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