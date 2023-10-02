Рязанцам предложили оценить качество работы управляющих компаний

Региональное министерство цифрового развития, информационных технологий и связи сообщает о том, что с 1 по 15 октября на портале «Открытый регион 62» проходит очередной тур ежеквартального голосования жителей Рязанской области по оценке качества работы управляющих компаний (УК), обслуживающих многоквартирные дома.

Работа по оценке деятельности управляющих компаний проводится по поручению губернатора Павла Малкова с целью повышения эффективности их работы.

Формирование рейтинга проходит по новой методике, которую разработали специалисты «Центра информационных технологий Рязанской области» совместно с Госжилинспекцией. Расчет позиции УК производится на основании 12 показателей эффективности деятельности компаний. В частности, учитывается работа диспетчерской службы, реакция УК на конкретные проблемы жителей.

Число зарегистрированных пользователей, готовых поделиться своим мнением, растет. В первом пилотном голосовании приняли участие более 200 человек, во втором – в 3 раза больше. Третий этап продлится до 15 октября. Проголосовать за УК можно на сайте ор62.рф в разделе «Мои управляющие организации». Результаты будут опубликованы 25 октября на портале «Открытый регион 62».