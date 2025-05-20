Рязанцам предлагают зарегистрировать брак на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Рязанцев приглашают зарегистрировать брак 8 июля на площадке «Национального центра «Россия» в Москве в рамках II Всероссийского свадебного фестиваля. Об этом сообщает Рязанский ЗАГС.

С 08 по 13 июля в Москве пройдет II Всероссийский свадебный фестиваль под девизом «Обручальное кольцо», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. В день открытия Фестиваля — 08 июля — состоится одновременная торжественная регистрация заключения брака 170 пар молодоженов со всей страны. Мероприятие начнется с прогулки пар на речных трамвайчиках по Москва-реке. Процессия начнётся от причала «Рэдиссон Коллекшн» и завершится у причала «Национальный центр «Россия». После этого в Национальном центре «Россия» состоится масштабная свадебная церемония. Завершится день большим праздничным концертом.

В дни Фестиваля запланированы мероприятия, которые отразят культурные особенности и традиции многих регионов нашей страны. 13 июля пройдет торжественное подведение итогов Фестиваля, гостями которого станут как молодожены, так и почетные гости.

О своем желании зарегистрировать брак в Москве нужно сообщить в главное управление ЗАГС Рязанской области по телефонам: 21-76-10, 21-58-75, 21-80-14, а также на электронную почту zags@ryazan.gov.ru. Заявки принимаются до 02 июня 2025 года. По итогам рассмотрения заявок будут выбраны пары, которые представят Рязанскую область на Всероссийском Свадебном фестивале.