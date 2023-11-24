Рязанцам предлагают выбрать самую красивую сотрудницу УИС

Самую красивую сотрудницу уголовного-исполнительной системы предлагают выбрать рязанцам. В Управлении ФСИН России стартовало онлайн-голосование за приз зрительских симпатий конкурса «Мисс УИС — 2023».

Участие в конкурсе принимают четыре девушки: оперуполномоченный оперативного отдела ИК-2 Анастасия Барышникова, инспектор отдела кадров и работы с личным составом СИЗО-1 Ольга Вечкаева, старший инспектор группы социальной защиты и учёта трудового стажа ИК-6 Ангелина Кузнецова, инспектор группы коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения больницы для осуждённых Виктория Жукова (девушки представлены на фото по очереди).

Голосование завершится в 13.00 29 ноября. Сам конкурс также пройдёт в этот день.