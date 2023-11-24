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Рязанцам предлагают выбрать самую красивую сотрудницу УИС

7info7
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Самую красивую сотрудницу уголовного-исполнительной системы предлагают выбрать рязанцам. В Управлении ФСИН России стартовало онлайн-голосование за приз зрительских симпатий конкурса «Мисс УИС — 2023».

Участие в конкурсе принимают четыре девушки: оперуполномоченный оперативного отдела ИК-2 Анастасия Барышникова, инспектор отдела кадров и работы с личным составом СИЗО-1 Ольга Вечкаева, старший инспектор группы социальной защиты и учёта трудового стажа ИК-6 Ангелина Кузнецова, инспектор группы коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения больницы для осуждённых Виктория Жукова (девушки представлены на фото по очереди).

Рязанцам предлагают выбрать самую красивую сотрудницу УИС
Рязанцам предлагают выбрать самую красивую сотрудницу УИС
Рязанцам предлагают выбрать самую красивую сотрудницу УИС
Рязанцам предлагают выбрать самую красивую сотрудницу УИС

Голосование завершится в 13.00 29 ноября. Сам конкурс также пройдёт в этот день.

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