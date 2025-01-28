Рязанцам предлагают сделать эскиз будущего памятника героям СВО

Рязанцы могут предложить свою идею эскиза будущего памятника героям СВО. Старт всероссийского конкурса объявили Фонд «Защитники Отечества» и Московский финансово-юридический университет.

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Участвовать могут как профессиональные архитекторы и скульпторы, так и все заинтересованные и активные жители страны, в том числе ветераны СВО и их близкие. Принимаются и индивидуальные, и коллективные работы.

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Чтобы участвовать, оставьте заявку на официальном сайте федерального казначейства clck.ru/3FKArS. Эскизы будут принимать до 28 февраля. Победителей и призёров назовут в марте.