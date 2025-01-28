Вторник, 28 января, 2025
4.5 C
Рязань
Общество

Рязанцам предлагают сделать эскиз будущего памятника героям СВО

Анастасия Мериакри

Рязанцы могут предложить свою идею эскиза будущего памятника героям СВО. Старт всероссийского конкурса объявили Фонд «Защитники Отечества» и Московский финансово-юридический университет.

Участвовать могут как профессиональные архитекторы и скульпторы, так и все заинтересованные и активные жители страны, в том числе ветераны СВО и их близкие. Принимаются и индивидуальные, и коллективные работы.

Чтобы участвовать, оставьте заявку на официальном сайте федерального казначейства clck.ru/3FKArS. Эскизы будут принимать до 28 февраля. Победителей и призёров назовут в марте.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.