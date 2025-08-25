Рязанцам предлагают принять участие в розыгрыше билетов на фестиваль КВН «Поющий Косопуз»

У рязанцев есть возможность выиграть пригласительные билеты на 1/4 финала Официальной рязанской лиги КВН (12+) и фестиваль «Поющий Косопуз 2025» (12+). Розыгрыш проводится в официальной группе ВКонтакте информационного агентства 7info.

Пять счастливчиков получат по два пригласительных на четвертьфинал Лиги, который пройдет 28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодежи. После завершения мероприятия волонтёры на выходе из зала обменяют пригласительные на проходки на «Поющий Косопуз», традиционный фестиваль прогремит 29 августа в Филармонии.

Условия розыгрыша доступны по ссылке. Переходите и участвуйте! Итоги подведем 27 августа.

Также напоминаем, что билеты на 1/4 финала Официальной рязанской лиги КВН уже доступны на сайте kassy.ru бесплатно.

Количество мест ограничено! Успейте взять билет: https://rzn.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-5525/.

Возрастное ограничение 12+.

Какие еще сюрпризы подготовила для рязанцев в День города Официальная Рязанская лига КВН, читайте здесь.