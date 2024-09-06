Рязанцам предлагают передавать охотничье оружие для нужд СВО

Росгвардия рассказала жителям Рязанской области о возможности передачи охотничьего оружия для нужд СВО.

В соответствии с законом РФ «Об оружии» граждане — владельцы огнестрельного оружия имеют право передавать в порядке дарения оружие и патроны к нему в государственные военизированные организации для дальнейшего использования.

Речь идёт о длинноствольном гладкоствольном и нарезном оружии и патронах к нему. Для передачи необходимо обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Сотрудники ведомства помогут составить необходимые документы, в том числе договор дарения и акт приёма-передачи оружия и боеприпасов. Далее будет организована передача сданного оружия и патронов в воинские подразделения. Граждане также имеют право самостоятельно передать оружие в воинские части и организации Министерства обороны Российской Федерации с предварительным уведомлением подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту выдачи разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.

На сегодняшний день рязанцы — владельцы оружия добровольно передали для нужд СВО около 20 единиц охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия. Гладкоствольные ружья военные используют для сбития БПЛА противника.

Сотрудники Росгвардии также напоминают, что оружие в зону проведения спецоперации могут передать и те владельцы, чьё оружие уже изъято и находится на хранении.

Консультацию по вопросам передачи охотничьего оружия можно получить в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 46 (понедельник — четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30) или по телефонам 8 (4912) 55-93-79; 8 (4912) 20-22-39; 8 (4912) 20-24-33.