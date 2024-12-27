Рязанцам предлагают отправиться в путешествие по страницам истории Нового года

В преддверии нового 2025 года Управление культуры администрации Рязани приглашает жителей города окунуться в атмосферу праздника и отправиться в увлекательное путешествие по страницам истории Нового года!

Подкаст познакомит вас с историей Дня Рождения Нового года, расскажет о традициях праздника. Вместе с разработчиками проекта мы узнаем, как российский император ввёл первый русский Новый год, как этот праздник изменялся и возрождался в нашей стране.

Автор проекта — заместитель начальника управления культуры Марина Лушина. Проект озвучил Пётр Завишо, монтаж — Евгений Липнягов.