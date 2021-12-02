Рязанцам предлагают написать правовой диктант

Министерство по делам территорий и информационной политике региона информирует о том, что с 3 по 12 декабря пройдет V Всероссийский правовой (юридический) диктант. В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией он проводится в режиме онлайн.

Всероссийский правовой диктант организован Ассоциацией юристов России при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, вузов, образовательных и научных учреждений страны.

Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Основная тематика вопросов – Конституция РФ, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права. В 2021 году разработаны две версии диктанта: для участников с юридическим образованием и без него. Кроме того, вопросы составлены на нескольких языках.

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Принять участие в диктанте можно на сайте юрдиктант.рф. По завершении теста каждый участник получит сертификат с личным результатом.

Первый диктант прошел в 2017 году, привлек более 55 тысяч граждан. В 2018 году число зарегистрированных участников составило уже 165 тысяч человек. В 2019 году в диктанте приняли участие 223 тысячи человек, а в 2020 году его написали 507 174 человека, в том числе 5180 граждан из 175 зарубежных стран.