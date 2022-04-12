Рязанцам предлагают квартиры с готовым дизайн-проектом

В ЖК Fresh Life осталось всего несколько вариантов планировок с готовым дизайнерским решением. Успейте забронировать на выгодных условиях — семейная ипотека от 5,7%!

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Эргономичная трешка идеально подойдет для большой семьи:

два санузла,

просторная кухня-гостиная,

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большая лоджия,

окна в квартире выходят на две стороны дома,

комнаты грамотно разнесены в пространстве: мастер-спальня находится в отдалении от шумной кухни-гостиной,

больше возможностей для хранения и организации функциональных зон.

Узнать больше о преимуществах комплекса и забронировать самый подходящий для вас вариант можно в отделе по работе с клиентами по номеру 77-60-19.

Застройщик ООО «Зеленый сад — Строй». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования на сайте sberbank.ru