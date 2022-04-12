Рязанцам предлагают квартиры с готовым дизайн-проектом

В ЖК Fresh Life осталось всего несколько вариантов планировок с готовым дизайнерским решением. Успейте забронировать на выгодных условиях — семейная ипотека от 5,7%!
Эргономичная трешка идеально подойдет для большой семьи:
два санузла,
просторная кухня-гостиная,
большая лоджия,
окна в квартире выходят на две стороны дома,
комнаты грамотно разнесены в пространстве: мастер-спальня находится в отдалении от шумной кухни-гостиной,
больше возможностей для хранения и организации функциональных зон.
Узнать больше о преимуществах комплекса и забронировать самый подходящий для вас вариант можно в отделе по работе с клиентами по номеру 77-60-19.
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