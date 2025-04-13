Рязанцам пообещали теплые дни и прохладные ночи на следующей неделе

Рязанцам пообещали теплые дни и прохладные ночи на неделе с 14 по 20 апреля. Об этом пишет синоптик Роман Степанов в телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха».

В Рязанской области, по словам синоптика, благодаря теплому антициклону потеплеет. Уже во вторник, 15 апреля, дневные температуры достигнут +20°С, местами и выше. До конца рабочей недели, по предварительным прогнозам, теплая погода сохранится. Некоторые модели прогнозируют до +24°С в пятницу, 18 апреля.

При этом Степанов отметил, что ночи пока еще будут относительно прохладными. Осадков не ожидается.

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Ранее стало известно, что с середины недели температура воздуха будет превышать климатическую норму на 5–6 градусов. В область придет майское тепло, температура воздуха достигнет +23°С и ни капли дождя.