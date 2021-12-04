Рязанцам показали трагедию человека на примере чеховской пьесы «Иванов»

3 декабря в Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Иванов» по пьесе А. П. Чехова. Режиссёр Дмитрий Акриш воплотил знакомый многим классический сюжет в смелую и очень непростую постановку, которая придаёт чеховской истории новое современное дыхание и обнажает её глубокий трагизм.

Перед нами – история Николая Иванова, погрязшего в долгах помещика, в семье которого разворачивается большая драма. Жена Иванова, Анна Петровна, умирает от чахотки. И он, чтобы спастись от тоски и скуки, проводит вечера в компании богатых соседей Лебедевых, у которых подрастает дочь Саша. Однажды, оказавшись на двадцатилетии девушки, он заводит с ней разговор. Между героями возникает симпатия, они признаются друг другу в любви. Нагрянувшая на праздник Анна Петровна, изнывающая от одиночества, становится свидетелем чувств между Николаем и юной Сашей. Иванов, страдающий от стыда и вины, проводит с женой последние дни, но от любви к Саше так и не может отказаться.

После смерти супруги подавленный и несчастный Николай решается жениться на Лебедевой, которая настойчиво требует от него этого шага. И, казалось бы, герою даётся второй шанс начать с чистого листа свою жизнь, но, увы, всё заканчивается трагично. Так и не справившись с чувством вины за свою слабость и разрушающие судьбы близких поступки, испытывая угрызение совести и страдая от депрессивного состояния, Иванов кончает жизнь самоубийством.

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Классическая история, вышедшая за рамки пространства и времени, – так можно охарактеризовать постановку Дмитрия Акриша. На принадлежность истории к определённому временному промежутку не указывает ни один элемент декораций или реквизита. Более того, реквизита и декораций на сцене вовсе нет: пространство ограничено бетонными стенами пустой комнаты. Ещё один необычный приём – все бытовые сцены спектакля перенесены за стену. Не видя действия, мы понимаем по звуку, что происходит в данный момент. Гремящая посуда, скрипы стульев, роковой выстрел – звучанию в спектакле отводится особая роль. В спектакле нет музыки, зато есть звуки, которые тревожным лейтмотивом погружают нас в происходящее. Пульсирующий на фоне сердечный ритм в зависимости от градуса общения между героями то замедляется, то ускоряется, а непрерывный кашель Анны Петровны намекает на болезненную атмосферу взаимоотношений персонажей.

Кстати, те, кто знаком с оригинальным текстом произведения Чехова, увидят, что он нисколько не изменён, сокращены лишь длинные монологи. Однако небольшую игру с сюжетом режиссёр всё-таки допустил: его Иванов не кончает с собой в день собственной свадьбы. Ему даётся шанс на семейную жизнь с Сашей. Но трагичного исхода, к которому сводит повествование автор произведения, всё же не избежать. А, быть может, сцена совместной жизни Николая и Саши – это то, что воображает и прокручивает в голове герой перед смертью?

Также можно заметить, что некоторых персонажей, которые присутствуют в пьесе, на сцене нет. Но, убрав их, режиссёр не нарушает линию повествования, а всего лишь делает её более лаконичной и сосредоточенной на самых важных событиях.

И, кажется, удивлению рязанского зрителя уже нет предела. Но наступает финал спектакля, и актёры не выходят на поклон. Оставшись один на один с развернувшейся на их глазах трагедией, ошеломлённые рязанцы не сразу покидают зал. Нить, связывающая зрителей и героев, не нарушена и продолжает надрывно тянуться даже после того, как в зале загорается свет. Спектакль поглощает зрителя в пучину человеческих страстей и не отпускает ещё очень долго.

– Для меня уход зрителей из театра должен быть сравним с уходом человека из храма, – говорит Дмитрий Акриш. – Уход после спектакля в тишине – бесценен. В данной истории аплодисменты и поклон – лишние.

О чём же новый спектакль «Иванов» Рязанского театра драмы? Каждый даст для себя свой ответ на этот вопрос. Быть может, он о человеке, попавшем в плен психологических проблем, решить которые самостоятельно не может. И они, спроецированные на его близких, отравляют и их жизнь. Ведь недаром несколько раз герой, осознавая своё бессилие и выгорание, признаётся: «Я, кажется, надорвался».

– Мне жаль Николая,– размышляет о своём отношении к герою примеривший на себя образ Иванова Валерий Рыжков. – В то время, когда было написано это произведение, не существовало термина «кризис среднего возраста». А у героя он налицо. И сейчас таких людей очень много: которые не терпят прикосновений, которые пытаются от себя всех вокруг избавить.

А, быть может, спектакль это обращение ко всем людям, которые понимают, что с их жизнью происходит что-то не то. Это крик о том, что, убегая от проблем, мы не решим их, что, испытывая бессилие, страх, боль и отчаяние, мы никогда не ступим на путь счастья, если не получим помощь. А ещё «Иванов» об ошибках молодости, сломанной любви, разбитых семьях, раненых судьбах, ответственности за близких и о том, как надо жить, чтобы не оказаться на обочине жизни. Одна постановка задаёт зрителю много вопросов, ответ на которые каждый даст себе сам.

Длительность спектакля — 1 час 50 минут;

Спектакль идёт без антракта.

Возрастное ограничение — 12+.