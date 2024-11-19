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Рязанцам показали фильм «Мамино письмо» о женщинах, которые отказались от аборта

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Валерия Мединская

В рязанском кинотеатре «Кинолюкс» состоялся показ документального фильма «Мамино письмо», в котором затронули темы отказа от аборта и поддержки семей в трудных ситуациях. Фильм создан при поддержке фонда «Мы вместе» и телеканала «Спас». В его основе — реальные истории женщин, столкнувшихся с непростым выбором: сохранить или прервать беременность.

Среди зрителей, увидевших 19 ноября фильм, было много молодёжи и студентов. Они приняли участие в обсуждении киноленты. Заместитель министра труда и соцзащиты Татьяна Горбатова подчеркнула важность демографической политики и необходимость поддержки молодых семей, особенно студенческих.

Режиссер Александр Сукачев отметил, что фильм затрагивает самые сложные темы материнства, подчёркивая важность помощи в критических ситуациях.

— Это не просто история, это призыв к заботе о каждом человеке, к служению своему народу через искусство. Наши дети — наше будущее, — отметил он.

В фильме через реальные истории и документальные вставки психологов, адвокатов, врачей и священнослужителей описана проблема абортов в России.

Рязанцам показали фильм "Мамино письмо" о женщинах, которые отказались от аборта
Рязанцам показали фильм "Мамино письмо" о женщинах, которые отказались от аборта
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