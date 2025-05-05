Рязанцам пересчитают плату за отопление

В Рязани проведут перерасчёт платы за отопление. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отопительный сезон в городе завершился 22 апреля. Однако часть жителей уже оплатили услуги за полный месяц. В этом случае денежные средства за восемь дней вернут на лицевой счёт до начала следующего отопительного периода.

Те, кто планирует оплачивать счета в начале мая, получат квитанции с учётом неполного месяца, поэтому сумма будет меньше.

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Данные о перерасчёте уже направлены в расчётно-кассовый центр. Никаких дополнительных действий от жителей не требуется, уточнили в горадминистрации.

По всем вопросам можно обращаться в абонентский отдел предприятия по телефонам: 8 (4912) 38-90-80, 8 (930) 880-55-24.