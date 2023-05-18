Рязанцам объяснили, почему не включают кондиционеры в новых троллейбусах

Мэрия Рязани дала ответ на вопрос, почему не включают кондиционеры в троллейбусах «Адмирал».

Пост с жалобой на жару в салоне опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте». Автор приложил фотографию, на которой видно, что внутри троллейбуса 29 градусов.

В МУП «УРТ» провели инструктаж с водителями по этому вопросу, сообщила мэрия Рязани. По данным управления, кондиционеры в новых троллейбусах включают по необходимости. Некоторые пассажиры жалуются, что им холодно при работающих приборах, просят выключить.

Руководство УРТ контролирует ситуацию, подчеркнули представители администрации Рязани.