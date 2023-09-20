Рязанцам объяснили, как проходит внедрение дизайн-кода города

В администрации Рязани состоялась пресс-конференция по вопросам внедрения дизайн-кода на территории города, сообщает сайт мэрии.

На вопросы журналистов ответили исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Рязани Алексей Крутов, начальник управления культуры администрации города Ольга Голева, представитель ГКУ РО «Центр градостроительного развития Рязанской области» Илья Стюхин.

В 2022 году постановлением администрации города Рязани утвержден Дизайн-код города Рязани. Его применение является обязательным для всех коммерческих и бюджетных организаций города, содержит единые рекомендации и требования к размещению информационных конструкций.

«Целью внедрения дизайн-кода является создание благоприятной визуальной городской среды, — подчеркнул Алексей Крутов. — В настоящее время хаотичное размещение рекламных вывесок и табличек на ограниченном пространстве создает неблагоприятный эффект, визуальный шум и портит внешний облик города в целом. Рекламные вывески мешают целостному восприятию зданий и архитектуры Рязани. Поэтому внедрение дизайн-кода будет способствовать повышению визуальной привлекательности города для жителей и туристов».

Ольга Голева отметила, что Рязань стала обладателем федерального гранта Ростуризма, благодаря которому предприниматели могут получить от администрации города субсидию в размере 90% от затрат на замену вывесок. Поддержка распространяется на предпринимателей, размещенных на улицах: Первомайский проспект (от пересечения с ул. Вокзальная до пл. Ленина), Павлова (от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с ул. Семинарская), Кольцова, Краснорядская, Почтовая, Соборная, Кремлевский Вал (от пересечения с Посадским переулком до ул. Новослободская), Некрасова, Новослободская, Ленина (от пересечения с ул. Соборная до пересечения с ул. Свободы), Николодворянская, Полонского, Свободы (от пересечения с ул. Ленина до Окского проезда), Грибоедова (от пл. Свободы до пересечения с ул. Кремлевский Вал).

Субсидия в размере 90% предоставляется предпринимателям от затрат на замену вывесок, в соответствии с утвержденным дизайн-кодом города в период с 1 января до 1 ноября 2023 года. Максимальная сумма субсидии — 100 тыс. рублей. Заявки направляются в управление культуры администрации Рязани до 10 ноября 2023 года. Компенсируются затраты на замену каждой информационной вывески, если у юридического лица несколько офисов/помещений, расположенных на вышеуказанных улицах.

Представитель Главархитектуры Рязанской области Илья Стюхин пояснил, какие шаги нужно пройти предпринимателям, чтобы заменить вывеску и получить субсидию:

1 шаг: принятие решения о замене вывески;

2 шаг: обращение в рекламную компанию для разработки макета информационной вывески;

3 шаг: согласование макета в управлении градостроительства и архитектуры администрации города Рязани (если Ваш объект — не ОКН) или Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия (если Ваш объект — ОКН);

4 шаг: изготовление и установка согласованной информационной вывески;

5 шаг: обращение в управление культуры администрации города Рязани с пакетом документов на получение компенсации.

С 1 января 2024 года рекламные вывески, противоречащие дизайн-коду, будут демонтировать в принудительном порядке, предпринимателям грозит штраф и они не смогут воспользоваться субсидиями.

Подводя итоги совещания, спикеры отметили, что все поднятые в рамках встречи вопросы будут решаться комплексно, представителям бизнес-сферы будет оказана всесторонняя поддержка.