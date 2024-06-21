Рязанцам объяснили, как будет проходить регистрация домашних животных

В четверг, 20 июня, в Рязани, в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся круглый стол на тему «Регистрация домашних животных и особенности её проведения».

В мероприятии приняли участие руководитель Штаба, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица, представители государственной ветеринарной службы области, городской службы по контролю за безнадзорными животными, зоозащитных организаций.

В ходе круглого стола были подняты вопросы, связанные с регистрацией домашних и безнадзорных животных, особенностями работы ветеринарных специалистов и внедрением информационных систем для ведения реестра зарегистрированных животных.

Также участники обсудили возможность волонтёрской помощи в проведении регистрации. Елена Синица заявила о готовности создать на базе Штаба «горячую линию» по вопросам чипирования и вакцинации домашних животных, а также предоставить место для сотрудника государственной ветеринарной службы для разъяснения вопросов, которые могут возникнуть у владельцев животных.

Напомним, что Порядок регистрации домашних животных на территории Рязанской области вступит в силу 1 сентября 2024 года. Регистрация собак на территории нашего региона является обязательной, других домашних животных можно зарегистрировать по желанию владельца.

Регистрацию будут осуществлять специалисты государственных учреждений ветеринарии Рязанской области с внесением в Реестр сведений о животном и его владельце. При наличии чипа услуга по регистрации оказывается бесплатно, в случае отсутствия — чип и его установка оплачивается владельцем животного в соответствии с прейскурантом, утвержденным учреждением ветеринарии.

Для проведения регистрации необходимо подать заявление установленного образца в государственное учреждение ветеринарии по месту жительства, после чего выбрать удобное время для посещения ветеринарной станции и установки чипа. Также рассматривается возможность подачи заявления через МФЦ.

Если животное уже имеет чип, то установка нового не потребуется, в Реестр будет внесён номер установленного чипа и сведения о владельце, указанные в заявлении.

Владельцы обязаны зарегистрировать своих питомцев до 1 января 2025 года. Сроки регистрации (в том числе после 1 января 2025 года):

— в течение двух недель со дня приобретения или ввоза на территорию Рязанской области,

— не позднее 4 месяцев со дня рождения.

Важно! На сегодняшний день в Рязанской области не предусмотрено административное наказание за отсутствие регистрации домашних животных.

По всем вопросам, возникающим у владельцев домашних питомцев по процедуре регистрации животных на территории нашего региона, можно получить консультацию в главном управлении ветеринарии Рязанской области по телефону (4912) 21-03-60.