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Рязанцам объяснили, как будет проходить регистрация домашних животных

Автор: 7info

Опубликовано

В четверг, 20 июня, в Рязани, в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся круглый стол на тему «Регистрация домашних животных и особенности её проведения».

В мероприятии приняли участие руководитель Штаба, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица, представители государственной ветеринарной службы области, городской службы по контролю за безнадзорными животными, зоозащитных организаций.

В ходе круглого стола были подняты вопросы, связанные с регистрацией домашних и безнадзорных животных, особенностями работы ветеринарных специалистов и внедрением информационных систем для ведения реестра зарегистрированных животных.

Также участники обсудили возможность волонтёрской помощи в проведении регистрации. Елена Синица заявила о готовности создать на базе Штаба «горячую линию» по вопросам чипирования и вакцинации домашних животных, а также предоставить место для сотрудника государственной ветеринарной службы для разъяснения вопросов, которые могут возникнуть у владельцев животных.

Напомним, что Порядок регистрации домашних животных на территории Рязанской области вступит в силу 1 сентября 2024 года. Регистрация собак на территории нашего региона является обязательной, других домашних животных можно зарегистрировать по желанию владельца.

Регистрацию будут осуществлять специалисты государственных учреждений ветеринарии Рязанской области с внесением в Реестр сведений о животном и его владельце. При наличии чипа услуга по регистрации оказывается бесплатно, в случае отсутствия — чип и его установка оплачивается владельцем животного в соответствии с прейскурантом, утвержденным учреждением ветеринарии.

Рязанцам объяснили, как будет проходить регистрация домашних животных
Рязанцам объяснили, как будет проходить регистрация домашних животных
Рязанцам объяснили, как будет проходить регистрация домашних животных
Рязанцам объяснили, как будет проходить регистрация домашних животных

Для проведения регистрации необходимо подать заявление установленного образца в государственное учреждение ветеринарии по месту жительства, после чего выбрать удобное время для посещения ветеринарной станции и установки чипа. Также рассматривается возможность подачи заявления через МФЦ.

Если животное уже имеет чип, то установка нового не потребуется, в Реестр будет внесён номер установленного чипа и сведения о владельце, указанные в заявлении.

Владельцы обязаны зарегистрировать своих питомцев до 1 января 2025 года. Сроки регистрации (в том числе после 1 января 2025 года):

— в течение двух недель со дня приобретения или ввоза на территорию Рязанской области,

— не позднее 4 месяцев со дня рождения.

Важно! На сегодняшний день в Рязанской области не предусмотрено административное наказание за отсутствие регистрации домашних животных.

По всем вопросам, возникающим у владельцев домашних питомцев по процедуре регистрации животных на территории нашего региона, можно получить консультацию в главном управлении ветеринарии Рязанской области по телефону (4912) 21-03-60.

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