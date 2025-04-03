Рязанцам объяснили, что делать, если заметили стаю безнадзорных собак

Представители администрации Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова объяснили, что делать, если человек заметил на улице стаю бездомных собак.

В этом случае необходимо обратиться в городскую службу по контролю за безнадзорными животными. Телефон: 44-04-74 (будние дни, с 9:00 до 17:00).

Также для удобства жителей ввели единый круглосуточный номер 25-00-53.

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— Служба формирует заявки и обязательно выезжает на место. Для заявки понадобятся ваши контактные данные для связи, — говорится в сообщении мэрии.