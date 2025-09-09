Вторник, 9 сентября, 2025

Рязанцам нужно выбрать форму получения федеральных льгот до 1 октября

Алексей Самохин
Изображение от ededchechine на Freepik

Жители Рязани и области, как и все россияне, претендующие на федеральные льготы и меры социальной поддержки должны определиться с формой их получения до 1 октября, сообщает РИА Новости.

Граждане могут выбрать один из двух вариантов: натуральная форма — выдача конкретных услуг; денежная компенсация.

В набор социальных услуг входят:

обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями;

путёвки в санаторий;

бесплатный проезд на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Если человек полностью отказывается от натуральной формы, он может получать компенсацию — 1728,46 рубля в месяц. При этом есть возможность отказаться не от всего пакета, а только от отдельных услуг.

Чтобы выбрать форму поддержки, необходимо подать заявление в Социальный фонд России до 1 октября. Сделать это можно через портал Госуслуги, клиентскую службу Соцфонда или МФЦ.

Выбранный вариант начнёт действовать со следующего года и сохранится до тех пор, пока гражданин не подаст новое заявление.

По данным Отделения Социального фонда России по Рязанской области, сейчас в регионе более 18 тысяч федеральных льготников пользуются правом на получение социальных услуг полностью или частично.

