Рязанцам нужно выбрать форму получения федеральных льгот до 1 октября

Жители Рязани и области, как и все россияне, претендующие на федеральные льготы и меры социальной поддержки должны определиться с формой их получения до 1 октября, сообщает РИА Новости.
Граждане могут выбрать один из двух вариантов: натуральная форма — выдача конкретных услуг; денежная компенсация.
В набор социальных услуг входят:
обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями;
путёвки в санаторий;
бесплатный проезд на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Если человек полностью отказывается от натуральной формы, он может получать компенсацию — 1728,46 рубля в месяц. При этом есть возможность отказаться не от всего пакета, а только от отдельных услуг.
Чтобы выбрать форму поддержки, необходимо подать заявление в Социальный фонд России до 1 октября. Сделать это можно через портал Госуслуги, клиентскую службу Соцфонда или МФЦ.
Выбранный вариант начнёт действовать со следующего года и сохранится до тех пор, пока гражданин не подаст новое заявление.
По данным Отделения Социального фонда России по Рязанской области, сейчас в регионе более 18 тысяч федеральных льготников пользуются правом на получение социальных услуг полностью или частично.