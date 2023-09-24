Воскресенье, 24 сентября, 2023
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Рязанцам необходимо перезаключить договор на обслуживание газового оборудования

7info
Фото: Pxhere

Жителям Рязани необходимо до 31 декабря перезаключить договор на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Согласно изменениям в законе, с 1 сентября такое обслуживание могут проводить только газораспределительные организации. В Рязани это — АО АО «Рязаньгоргаз».

Подать заявку на заключение договора по новой форме можно:

  • в Едином центре предоставления услуг АО «Рязаньгоргаз» по адресу Семашко, 18, тел. 8 (800-20) 0-52-44
  • на сайте http://gorgaz.ryazan.ru/node/600.

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